Над Владивостоком полетят журавли памяти

Приморцы могут присоединиться к памятной акции «Летят журавли», которая стартовала в России в память о жертвах террористической атаки на подмосковный «Крокус Сити Холл». В воскресенье на здание концернтого зала появилось изображение улетающих в небо журавлей. Оно транслировалось на стены волонтёрами общероссийского движения «Мы вместе» при помощи проекторов. Организаторы акции говорят, что таким образом они почтили память погибших в результате нападения террористов.
Акция получила название в честь песни «Журавли», одним из исполнителей которой был Народный артист СССР Муслим Магомаев, именем которого назван концертный зал в «Крокусе». «Журавли» были одним из самых известных его произведений. Эта советская песня на стихи Расула Гамзатова про солдат, которые после смерти становятся птицами. Её главный мотив, по словам организаторов акции памяти — это бессмертие, которое обретают погибшие, до тех пор, пока мы о них помним.
Сегодня к акции присоединится Владивосток. Во Дворце детского творчества Владивостока в обед все желающие смогут сложить собственного бумажного журавлика. Они также станут символами памяти и скорби.
Принять участие в акции памяти может каждый. Она пройдёт по всей России. Организаторы призывают каждого в этот день сложить бумажного журавлика или, нарисовать птицу и поделиться ими в социальных сетях.