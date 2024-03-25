Над Владивостоком полетят журавли памяти

Акция получила название в честь песни «Журавли», одним из исполнителей которой был Народный артист СССР Муслим Магомаев, именем которого назван концертный зал в «Крокусе». «Журавли» были одним из самых известных его произведений. Эта советская песня на стихи Расула Гамзатова про солдат, которые после смерти становятся птицами. Её главный мотив, по словам организаторов акции памяти — это бессмертие, которое обретают погибшие, до тех пор, пока мы о них помним.