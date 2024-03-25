В Приморском крае потушили три природных пожара

В Приморье 24 марта специалистам МЧС удалось потушить три пожара общей площадью 5,1 гектара. Особый противопожарный режим действует в 22 муниципалитетах края, в регионе все еще сохраняется опасная обстановка из-за огненных палов травы, распространяющихся благодаря сильному ветру и низким температурам воздуха, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Два пожара произошло на землях лесного фонда в Кавалеровском округе. Пламя разрослось до размеров 4,6 гектара. Также в Лазовском округе потушили пал травы площадью в 0,5 гектара. Этим утром, 25 марта, в Приморье действует один пожар. В пресс-службе ГОЧС края сообщают, что с ним борются шесть человек.