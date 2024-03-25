В Приморском крае потушили три природных пожара

Два пожара произошло на землях лесного фонда в Кавалеровском округе. Пламя разрослось до размеров 4,6 гектара. Также в Лазовском округе потушили пал травы площадью в 0,5 гектара. Этим утром, 25 марта, в Приморье действует один пожар. В пресс-службе ГОЧС края сообщают, что с ним борются шесть человек.