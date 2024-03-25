Воронежцы отправили судье из Нью-Йорка открытку с добровольцами ВОВ

«Нашу открытку получил судья из Нью-Йорка. Как оказалось, его увлечение — изучать историю войн и личности военачальников. Он рассказал, что в Америке из советских полководцев знают только Жукова и Рокоссовского. И был поражён, узнав, что российская молодежь выпускает открытки с рядовыми солдатами и медсёстрами. Теперь в своей школе он рассказывает про эту открытку и воронежских солдат», — рассказал председатель клуба, студент четвёртого курса ВГЛТУ им. Г. Ф. Морозова Иван Талдыкин.