Воронежцы отправили судье из Нью-Йорка открытку с добровольцами ВОВ

Воронежцы отправили открытку с добровольцами, ушедшими на фронт во время Великой Отечественной войны, судье из Нью-Йорка, попечителю местной школы, сообщили ребята из студенческого клуба посткроссеров «Лес».
«Нашу открытку получил судья из Нью-Йорка. Как оказалось, его увлечение — изучать историю войн и личности военачальников. Он рассказал, что в Америке из советских полководцев знают только Жукова и Рокоссовского. И был поражён, узнав, что российская молодежь выпускает открытки с рядовыми солдатами и медсёстрами. Теперь в своей школе он рассказывает про эту открытку и воронежских солдат», — рассказал председатель клуба, студент четвёртого курса ВГЛТУ им. Г. Ф. Морозова Иван Талдыкин.
Открытку с изображением студенческого ансамбля «Весна», которому в прошлом году исполнилось 80 лет, получила женщина из Америки.
«Все выступающие были запечатлены в народных костюмах. Женщина решила, что это повседневный образ обычного россиянина, что в Воронеже студенты ходят в расшитых рубашках, в кокошниках, сарафанах. Посетовала, что американские подростки предпочитают потрепанную одежду. Даже захотела приехать в Россию, чтобы посмотреть на наших студентов, — рассказал активист. — Другие европейские адресаты, получив эту открытку, вспомнили русских певцов и композиторов — Шаляпина и Чайковского, отметили, что Россия — певчая страна».
В свою очередь, воронежские посткроссеры получают много открыток из Германии, Нидерландов, Белоруссии, Китая и других стран.
Справка.
Посткроссинг — это международная сеть обмена открытками с незнакомыми людьми в рандомном порядке с помощью специальной площадки www.postcrossing.com. Вам выдается случайный адрес, на который отправляете открытку обычной почтой, а затем вам приходит открытка с другого адреса и страны. На этой же площадке можно сообщить отправителю, что открытка дошла, и оставить отзыв.