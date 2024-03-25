В Новосибирске проведут концерт памяти жертв «Крокус Сити Холла»

Программу Транссибирского арт-фестиваля скорректировали после теракта в подмосковном Красногорске.
Концерты «Кармина Бурана» и «Молодые — молодым», запланированные на 23 марта, состоятся 31 марта. Концерт «Вадим Репин и друзья» перенесли с 25 на 27 марта.
«Программу “Отчалившая Русь” с незначительными изменениями представят Ильдар Абдразаков (бас) и Мзия Бахтуридзе (фортепиано)», — отмечается на сайте Новосибирской филармонии.
Также добавляется, что часть вырученных с концерта средств направят в фонд помощи пострадавшим.
Ранее тренер танцоров из Бердска рассказал о спасении в теракте в «Крокус Сити Холле». Вместе с детьми он находился там на чемпионате России по танцам.