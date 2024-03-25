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В Новосибирске проведут концерт памяти жертв «Крокус Сити Холла»

Программу Транссибирского арт-фестиваля скорректировали после теракта в подмосковном Красногорске.

Источник: МК.RU Новосибирск

Программу Транссибирского арт-фестиваля скорректировали после теракта в подмосковном Красногорске.

Концерты «Кармина Бурана» и «Молодые — молодым», запланированные на 23 марта, состоятся 31 марта. Концерт «Вадим Репин и друзья» перенесли с 25 на 27 марта.

В понедельник, 25 марта, в филармонии проведут выступление в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле».

«Программу “Отчалившая Русь” с незначительными изменениями представят Ильдар Абдразаков (бас) и Мзия Бахтуридзе (фортепиано)», — отмечается на сайте Новосибирской филармонии.

Также добавляется, что часть вырученных с концерта средств направят в фонд помощи пострадавшим.

Ранее тренер танцоров из Бердска рассказал о спасении в теракте в «Крокус Сити Холле». Вместе с детьми он находился там на чемпионате России по танцам.

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