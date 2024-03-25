Красноярск присоединился к акции «Летят журавли» в память о жертвах теракта

Красноярск присоединился к всероссийской акции «Летят журавли» в день траура по погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» Подмосковья.
23 марта в 19:55 по Москве — в это время произошёл чудовищный теракт в Подмосковье — на экранах и зданиях Красноярска включили проекцию улетающих в небо журавлей.
Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» Подмосковья ворвались вооружённые автоматами боевики, которые открыли огонь по посетителям концертного зала. По данным СК, в результате ужасного теракта погибли 137 человек, а 182 пострадали. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.
Правоохранители задержали террористов, им предъявлено обвинение. В настоящий момент их заключили под стражу на 2 месяца. Расследование продолжается.