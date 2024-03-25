Дни культуры Новосибирской области пройдут в Республике Беларусь

На этой неделе делегация Новосибирской области работала в столице Республики Беларусь. В состав делегации, возглавляемой первым заместителем Губернатора Юрием Петуховым, вошли руководители министерства культуры Новосибирской области и ряда учреждений культуры региона. В рамках рабочей поездки в Минск Юрий Петухов встретился с министром культуры Республики Беларусь Анатолием Маркевичем и обсудил вопросы организации Дней культуры Новосибирской области в Республике Беларусь в мае 2024 года, а также проведение Дней культуры Республики Беларусь в Новосибирской области. В частности, достигнута договоренность о выступлении в Белгосфилармонии в мае 2024 года двух новосибирских коллективов — Государственного академического Сибирского русского народного хора и Новосибирского академического симфонического оркестра.