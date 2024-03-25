Дни культуры Новосибирской области пройдут в Республике Беларусь

На этой неделе делегация Новосибирской области работала в столице Республики Беларусь. В состав делегации, возглавляемой первым заместителем Губернатора Юрием Петуховым, вошли руководители министерства культуры Новосибирской области и ряда учреждений культуры региона. В рамках рабочей поездки в Минск Юрий Петухов встретился с министром культуры Республики Беларусь Анатолием Маркевичем и обсудил вопросы организации Дней культуры Новосибирской области в Республике Беларусь в мае 2024 года, а также проведение Дней культуры Республики Беларусь в Новосибирской области. В частности, достигнута договоренность о выступлении в Белгосфилармонии в мае 2024 года двух новосибирских коллективов — Государственного академического Сибирского русского народного хора и Новосибирского академического симфонического оркестра.
Кроме того, делегация Новосибирской области провела встречи с руководством Национальной библиотеки Республики, Белорусской государственной филармонии, Национального академического Большого театра оперы и балета Республики, Национального исторического музея Республики Беларусь, Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской академии музыки и Дворца Республики. Члены делегации Новосибирской области ознакомились с работой учреждений культуры Белоруссии. Стороны обсудили перспективы развития культурных связей.
Новосибирская область активно развивает культурное сотрудничество с Республикой Беларусь. В апреле этого года в регионе запланировано проведение Дней белорусского кино, в 2024 году на площадке ГАУК НСО «Сибирь-Концерт» планируется проведение концертных программ коллективов из Республики Беларусь, а Новосибирский государственный краеведческий музей и Новосибирский государственный художественный музей планируют проведение в Белоруссии выездных выставок.
Ключевым событием последнего дня работы делегации Новосибирской области в Минске стала встреча первого заместителя Губернатора Новосибирской области Юрия Петухова с Заместителем Премьер-министра Республики Беларусь Петром Пархомчиком, участие в ней с белорусской стороны также принял Министр промышленности Республики Беларусь Александр Рогожник. Юрий Петухов обсудил с Петром Пархомчиком предстоящее проведение в мае этого года Дней культуры Новосибирской области в Республике Беларусь, формат и программу мероприятия. Он также пригласил от имени Губернатора Андрея Травникова делегацию Республики Беларусь во главе с Петром Пархомчиком принять участие в работе XI Форума технологического развития «Технопром», который состоится в Новосибирске
Отдельным вопросом рабочей встречи стало обсуждение текущего состояния исполнения Протокола VI заседания Совета делового сотрудничества между Правительством Новосибирской области и Правительством Республики Беларусь и проведение VII заседания Совета, которое планируется в Новосибирской области в первом квартале 2025 года. Кроме того, в ходе рабочей поездки в Белоруссию состоялась встреча с руководством Белкоопсоюза, члены делегации также ознакомились с работой Первого национального торгового дома, где под одной крышей представлена продукция ведущих белорусских производителей мебели, легкой и пищевой промышленности.