В аэропорту Красноярска усилили меры безопасности

В аэропорту Красноярска усилены меры безопасности после событий, которые произошли в Подмосковье 22 марта. Не только Красноярска — во всех аэропортах страны ужесточили меры контроля. Будут проводиться дополнительные проверки при входе в здание аэропорта. Поэтому пассажиров просят быть терпеливыми и отнестись с пониманием к досмотрам. И по возможности приезжать в аэропорт заранее.
О том, что какие-то рейсы в сторону Москвы будут отменены или отложены, речи не идет. Однако те пассажиры, кто решил отказаться от полета, смогут сдать свои билеты авиакомпании «Аэрофлот». Также меры безопасности будут усилены на железнодорожном и автомобильном транспорте, в местах массового скопления людей.
Добавим, что накануне, 24 марта, прошел день траура по погибшим во время теракта в «Крокус Сити Холл». В Красноярском крае были приспущены государственные флаги и отменены все развлекательные мероприятия.