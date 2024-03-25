В аэропорту Красноярска усилили меры безопасности

В аэропорту Красноярска усилены меры безопасности после событий, которые произошли в Подмосковье 22 марта. Не только Красноярска — во всех аэропортах страны ужесточили меры контроля. Будут проводиться дополнительные проверки при входе в здание аэропорта. Поэтому пассажиров просят быть терпеливыми и отнестись с пониманием к досмотрам. И по возможности приезжать в аэропорт заранее.