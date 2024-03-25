Стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Красногорск в выходные появился возле здания администрации Братска

Вечером 22 марта (в Иркутской области было около часа ночи 23 марта) в концертный зал «Крокус Сити Холла» в Красногорске проникли несколько человек и устроили стрельбу, а затем подожгли здание. По данным на момент публикации этого материала, жертвами теракта стали 137 человек, ещё более 180 пострадали. Предполагаемые преступники задержаны и отправлены в СИЗО.