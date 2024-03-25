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Стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Красногорск в выходные появился возле здания администрации Братска

Стихийный мемориал в память о жертвах теракта в Красногорске появился возле здания администрации Братска. Он возник ещё в субботу, когда стало известно о жертвах трагедии в этом подмосковном городе.

Источник: ТК Город

Вечером 22 марта (в Иркутской области было около часа ночи 23 марта) в концертный зал «Крокус Сити Холла» в Красногорске проникли несколько человек и устроили стрельбу, а затем подожгли здание. По данным на момент публикации этого материала, жертвами теракта стали 137 человек, ещё более 180 пострадали. Предполагаемые преступники задержаны и отправлены в СИЗО.

Стихийные мемориалы в память о трагедии возникли во многих городах страны. Братск не стал исключением. Мемориал находится у здания городской администрации. На протяжении всех выходных люди приносили к мемориалу в Братске цветы, детские игрушки, записки и свечи.

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