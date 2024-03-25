Официально: в Красноярском крае закроют две колонии

ГУФСИН России по Красноярскому краю подтвердило закрытие двух колоний в регионе. Об этом сообщается на официальном сайте управления.
Напомним, ранее о закрытии пенитенциарных учреждений сообщал уполномоченный по правам человека в крае Марк Денисов. В числе причин закрытия он назвал тот факт, что заключённые отправились на СВО.
На сайте ГУФСИН разместили следующую информацию:
«ИК-7 (с. Арейское Емельяновского района) и ИК-16 (п. Громадск Уярского района) подлежат ликвидации. В настоящее время согласно утвержденному плану ликвидации в исправительных колониях проводятся необходимые мероприятия с учетом перераспределения осужденных и перевода сотрудников в другие учреждения ГУФСИН России по Красноярскому краю».
Осужденных из колоний переведут в другие учреждения региона. Сотрудникам колоний предложат работу в других подразделениях ГУФСИН.