Официально: в Красноярском крае закроют две колонии

«ИК-7 (с. Арейское Емельяновского района) и ИК-16 (п. Громадск Уярского района) подлежат ликвидации. В настоящее время согласно утвержденному плану ликвидации в исправительных колониях проводятся необходимые мероприятия с учетом перераспределения осужденных и перевода сотрудников в другие учреждения ГУФСИН России по Красноярскому краю».