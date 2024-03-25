Более 277 тыс жителей Иркутской области выбрали электронную трудовую книжку

Переходить с бумажной книжки на электронную или нет, решает каждый работник сам. Перейти на электронную версию сибиряки могут в любой момент. Для этого нужно подать заявление своему работодателю. А для работников, которые впервые трудоустроены после 2021 года, сведения о трудовой деятельности ведутся только в электронном виде.