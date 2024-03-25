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Более 277 тыс жителей Иркутской области выбрали электронную трудовую книжку

Одним из преимуществ такой книжки является постоянный доступ работника к сведениям.

Источник: Комсомольская правда

Более 277 тысяч работающих жителей Приангарья выбрали электронную трудовую книжку вместо обычной. Потому что ее невозможно испортить или потерять. Об этом сообщают в СФР по Иркутской области.

— Одним из главных преимуществ такой книжки является постоянный доступ работника к сведениям. Чтобы получить выписку из трудовой, не нужно обращаться к своему работодателю. Это можно сделать через портал Госуслуг, — говорит управляющий Отделением СФР по Иркутской области Алексей Макаров.

А если данные их электронной трудовой книжки нужны работнику на бумаге, распечатанную и заверенную печатью и подписью выписку можно получить в клиентских службах отделения СФР или в офисах МФЦ.

Переходить с бумажной книжки на электронную или нет, решает каждый работник сам. Перейти на электронную версию сибиряки могут в любой момент. Для этого нужно подать заявление своему работодателю. А для работников, которые впервые трудоустроены после 2021 года, сведения о трудовой деятельности ведутся только в электронном виде.

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