Более 277 тыс жителей Иркутской области выбрали электронную трудовую книжку

Более 277 тысяч работающих жителей Приангарья выбрали электронную трудовую книжку вместо обычной. Потому что ее невозможно испортить или потерять. Об этом сообщают в СФР по Иркутской области.
— Одним из главных преимуществ такой книжки является постоянный доступ работника к сведениям. Чтобы получить выписку из трудовой, не нужно обращаться к своему работодателю. Это можно сделать через портал Госуслуг, — говорит управляющий Отделением СФР по Иркутской области Алексей Макаров.
Переходить с бумажной книжки на электронную или нет, решает каждый работник сам. Перейти на электронную версию сибиряки могут в любой момент. Для этого нужно подать заявление своему работодателю. А для работников, которые впервые трудоустроены после 2021 года, сведения о трудовой деятельности ведутся только в электронном виде.