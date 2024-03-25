На случай паводков в Красноярске готовятся 9 пунктов временного размещения горожан

Специально для управления паводком на водомерном посту реки Бугач в районе улицы Пировская была развёрнута техника, а также был установлен надувной модуль, в котором может разместиться штаб по борьбе с последствиями стихии. Модуль оснащён необходимой оргтехникой, при помощи которой сотрудники сил ГО и ЧС будут осуществлять оперативное управление спасательными мероприятиями. Модуль рассчитан на работу при температуре до минус 50 градусов, отапливается тепловыми пушками, запитан от генераторов и, если потребуется, может принять и до 22 человек, пострадавших от половодья.