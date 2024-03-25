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На случай паводков в Красноярске готовятся 9 пунктов временного размещения горожан

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специальные службы Красноярска готовятся к возможным паводкам. Специалисты мониторят состояния рек и ручьёв, протекающих на территории города.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Глава города Владислав Логинов проконтролировал готовность сил и средств к ликвидации возможных последствий подтоплений.

Специально для управления паводком на водомерном посту реки Бугач в районе улицы Пировская была развёрнута техника, а также был установлен надувной модуль, в котором может разместиться штаб по борьбе с последствиями стихии. Модуль оснащён необходимой оргтехникой, при помощи которой сотрудники сил ГО и ЧС будут осуществлять оперативное управление спасательными мероприятиями. Модуль рассчитан на работу при температуре до минус 50 градусов, отапливается тепловыми пушками, запитан от генераторов и, если потребуется, может принять и до 22 человек, пострадавших от половодья.

Также в Красноярске на случай подтопления жилых домов готовятся 9 пунктов временного размещения горожан, которые будут оснащены всем необходимым: кроватями, постельным бельём, питанием и так далее.

Для беспрепятственного прохождения талых вод ледяные заторы режут и растапливают кипятком. В настоящее время в городе действуют 7 водомерных постов на реках Бугач, Базаиха, Кача, Паниковка, а также на ручьях Бугачевский, Моховой и Серебряный, сообщает мэрия.

МЧС