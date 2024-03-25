Движение авто через ж/д переезд в Тулунском районе ограничат 26 марта

Ремонтные работы проведут 26 марта на ж/д переезде на 1513 км автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» в п. Шерагул Тулунского района Иркутской области. В связи с этим пропуск автотранспорта будут осуществляется по одной полосе с 07.00 до 08.00. С 08.00 до 10.00 движение машин через переезд будет полностью закрыто. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.