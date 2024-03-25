Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение авто через ж/д переезд в Тулунском районе ограничат 26 марта

Ограничение введут из-за ремонтных работ.

Источник: IrkutskMedia.ru

Ремонтные работы проведут 26 марта на ж/д переезде на 1513 км автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» в п. Шерагул Тулунского района Иркутской области. В связи с этим пропуск автотранспорта будут осуществляется по одной полосе с 07.00 до 08.00. С 08.00 до 10.00 движение машин через переезд будет полностью закрыто. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

На подходах к месту проведения ремонтных работ будут установлены информационные щиты.

Госавтоинспекция региона просит учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.