В Иркутске состоялось траурное мероприятие в память о жертвах теракта в Красногорске

«Наша молодежь уникальная и тонко чувствует, понимает, где происходит несправедливость, а где требуется поддержка, нужно сплотиться. Сегодня здесь мы показываем, в чем заключается наша сила. Мы одна семья — это и есть наш ответ. Иркутская область многонациональный регион. Здесь более 130 национальностей проживают. Исторически так сложилось, что мы жили здесь все в мире и согласии. Призываю всех быть благоразумными, понимающими. Оперативные службы делают все необходимое, а наша задача — сплотиться и идти вперед», — добавил Губернатор.