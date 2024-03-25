В Иркутске состоялось траурное мероприятие в память о жертвах теракта в Красногорске

24 марта, в день общенационального траура, здесь состоялось мероприятие, посвященное памяти погибшим.
«Глядя на списки жертв теракта, понимаем, что терроризм не выбирает национальность или приверженность к какой-либо религии. То, что нас пытаются разобщить на этом фоне, свидетельствует о том, что эти действия были спланированы заранее. Преступники должны быть наказаны в соответствии с законом. Наша с вами мера ответственности — быть вместе, помнить о жертвах и продолжать строить сильную Россию», — обратился к участникам мероприятия председатель совета проректоров по молодежной политике и воспитательной деятельности вузов Иркутской области Александр Манзула.
«Мы вновь столкнулись с примером дикой бесчеловечности, когда погибли дети. Терроризм не имеет границ. Это абсолютное зло, которое надо искоренять, придавать забвению. Слова поддержки прислали многие государства. Все понимают, что с Россией нельзя говорить языком террора. Президент жестко констатировал — все виновные будут найдены. На этой земле нет места нелюдям. Нам уже давно объявили войну, но это война с мирным населением. Есть красные линии, через которые нельзя переступать. Жители страны это поняли», — подчеркнул Игорь Кобзев.
Глава региона выразил слова признательности добровольцам, волонтерам, врачам и представителям правоохранительной системы. Он также поблагодарил представителей молодежного движения региона за организацию траурного мероприятия.
«Наша молодежь уникальная и тонко чувствует, понимает, где происходит несправедливость, а где требуется поддержка, нужно сплотиться. Сегодня здесь мы показываем, в чем заключается наша сила. Мы одна семья — это и есть наш ответ. Иркутская область многонациональный регион. Здесь более 130 национальностей проживают. Исторически так сложилось, что мы жили здесь все в мире и согласии. Призываю всех быть благоразумными, понимающими. Оперативные службы делают все необходимое, а наша задача — сплотиться и идти вперед», — добавил Губернатор.
«Мы решительно осуждаем случившееся. С момента совершения этого чудовищного террористического преступления азербайджанская диаспора с особой болью воспринимает эту непоправимую трагедию. Здесь нет оставшихся в стороне от этой трагедии, нет равнодушных», — прокомментировал председатель Азербайджанского конгресса Иркутской области Алирза Салаев. «Скорбим со всеми гражданами Российской Федерации. В Москве наша диаспора организовала донорскую сдачу крови для пострадавших. Сегодня по всей стране участвуем в донорской акции. Такая жестокость, такая беда не должна повторяться никогда больше», — сказал председатель киргизкой диаспоры Иркутской области Эрмамат Турганов.
В Иркутске почтить память жертв теракта в Подмосковье пришли режиссер Олеся Шигина и режиссер-документалист, участник Международного передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству» Максим Фадеев.
«Мы отказались от открытия фестиваля, который посвящен подвигу, беспрецедентному противостоянию злу, которое данным давно концентрируется вокруг нас тем же альянсом, что и в годы Великой Отечественной войны, многие столетия пытающимся разрушить нашу страну. Добавлю, что люди, которые погибли в “Крокус Сити Холле”, — это те, за которых мы должны продолжать бороться, побеждать», — сообщила Олеся Шигина.