Утренние пробки сковали Новосибирск 25 марта

Как сообщает 2ГИС, на правом берегу наиболее затруднено движение на улицах Большевистской, Кирова и Богдана Хмельницкого, а также Каменском, 1-м Мочищенском шоссе и Октябрьской магистрали. На левом берегу заторы образовались на улицах Станционной, Титова, Ватутина, Станиславского и Советском шоссе. Также пользователи сервиса оставляют комментарии о ситуации на дорогах.