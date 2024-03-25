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Утренние пробки сковали Новосибирск 25 марта

Они появились в разных частях города.

Источник: Аргументы и факты

Утренние пробки сковали мегаполис 25 марта. Они появились в разных частях Новосибирска.

По данным «Яндекс. Карт» на Октябрьском мосту сейчас образовался большой затор в 1,5 километра.

Как сообщает 2ГИС, на правом берегу наиболее затруднено движение на улицах Большевистской, Кирова и Богдана Хмельницкого, а также Каменском, 1-м Мочищенском шоссе и Октябрьской магистрали. На левом берегу заторы образовались на улицах Станционной, Титова, Ватутина, Станиславского и Советском шоссе. Также пользователи сервиса оставляют комментарии о ситуации на дорогах.

«Стоим, ждем, когда построим новый мост», — пишет житель Новосибирска Серафим.

«Поэтому я езжу на электричке по утрам», — добавляет Андрей.

Оба сайта оценивают пробки на 5 баллов.