Дарий Тюрин: «Наша задача сегодня — сделать все, чтобы собаки оставались в приютах»

В этом году в Хабаровске произошло уже два трагичных случая нападения бездомных собак на людей. Один из них закончился смертью человека, по итогам второго мужчина до сих пор проходит лечение. В июле прошлого года госдума приняла закон, дающий право регионам самостоятельно выбирать меры обращения с безнадзорными животными и определять их судьбу. Некоторые субъекты уже приняли соответствующие решения.
Хабаровский край стал одним из таких регионов. Здесь уже начали вести работу на уровне владельцев собак, проводить консультации с представителями зоосообщества, принимать меры в части использования приютов, чтобы обеспечить бессрочное содержание опасных животных. Например, по поручению губернатора территории Михаила Дегтярева из краевого бюджета выделили 27 миллионов рублей на строительство приюта в Березовке.
22 марта в правительстве региона под руководством зампреда по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дария Тюрина прошло совещание с главами муниципалитетов. Чиновники обсудили вопрос обращения с бездомными животными.
— Наша главная задача — убрать безнадзорных собак с улиц. И сделать все, чтобы в дальнейшем они там не появлялись. Как показала практика, нападают на людей в том числе и чипированные собаки, то есть те, которых отловили, вакцинировали, стерилизовали и выпустили. Наша задача сегодня — сделать все, чтобы собаки оставались в приютах. Правительство края подготовило законопроект, который содержит новые правила обращения с бездомными животными. В частности, собак выше 35 сантиметров в холке не будут выпускать из приютов после отлова. Их там будут содержать пожизненно. Краевая дума рассмотрит этот нормативно-правовой акт в ближайшее время, — отметил зампред краевого правительства по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин.
Он также высказался за применение гуманных решений. По его мнению, от использования клеток и сачков необходимо отходить. Именно поэтому сегодня в крае в ходу летающие шприцы с ветеринарным препаратом, безопасным для животных. Он усыпляет собаку, и после этого ее забирают в приют.
В регионе продолжают работу с владельцами домашних животных. По информации Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, в 50% случаях обращений по факту укусов в прошлом году речь шла о собаках, имевших хозяев. Принятый в декабре 2023-го краевой закон установил дополнительные требования к содержанию домашних животных. За их нарушения законодатель предусмотрел штрафы до пяти тысяч рублей. Правила уже начали действовать, и с начала этого года компетентные органы провели уже 19 рейдов и составили 56 протоколов. В планах — ужесточение требований к выгулу собак, особенно в части использования поводка и намордника.