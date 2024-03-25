Дарий Тюрин: «Наша задача сегодня — сделать все, чтобы собаки оставались в приютах»

— Наша главная задача — убрать безнадзорных собак с улиц. И сделать все, чтобы в дальнейшем они там не появлялись. Как показала практика, нападают на людей в том числе и чипированные собаки, то есть те, которых отловили, вакцинировали, стерилизовали и выпустили. Наша задача сегодня — сделать все, чтобы собаки оставались в приютах. Правительство края подготовило законопроект, который содержит новые правила обращения с бездомными животными. В частности, собак выше 35 сантиметров в холке не будут выпускать из приютов после отлова. Их там будут содержать пожизненно. Краевая дума рассмотрит этот нормативно-правовой акт в ближайшее время, — отметил зампред краевого правительства по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин.