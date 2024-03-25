Хищная птица попала в объектив камеры жительницы Владивостока

Восточный канюк прибился к дому на Столетии во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia. Хищную птицу удалось снять на видео, когда она лакомилась кусочками свежего мяса, разложенного на кондиционере одной из квартир дома. Как сообщила местная жительница, канюк частенько навещает их семью.
«Ай, ты наш хороший друг! Хищник, крупный. Ай, красавец какой! Прибился… Прилетает к нам. Вот такие чудеса!», — радостно комментирует автор видео.
Восточный канюк — вид хищных птиц семейства ястребиных, обитающий в России, Монголии, Китае, Японии и на некоторых островах. Взрослых особей можно встретить в лесной и лесостепной зонах Сибири и Приморья, к востоку от долины реки Енисей.
Большинство птиц мигрируют на зимовку в Восточную Азию, лишь некоторые остаются зимовать в местах гнездования.