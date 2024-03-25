Хищная птица попала в объектив камеры жительницы Владивостока

Восточный канюк прибился к дому на Столетии во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia. Хищную птицу удалось снять на видео, когда она лакомилась кусочками свежего мяса, разложенного на кондиционере одной из квартир дома. Как сообщила местная жительница, канюк частенько навещает их семью.