За год сумма вкладов кузбассовцев выросла на 22%

На 1 февраля 2024 года кузбассовцы хранили на вкладах 458 млрд рублей. За год сумма выросла на 22%. В конце прошлого года и начале этого по стране рост потребительской активности замедлился одновременно с увеличением склонности населения к сбережению. Люди стали переходить от модели потребления к модели сбережения.