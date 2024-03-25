За год сумма вкладов кузбассовцев выросла на 22%

На 1 февраля 2024 года кузбассовцы хранили на вкладах 458 млрд рублей. За год сумма выросла на 22%. В конце прошлого года и начале этого по стране рост потребительской активности замедлился одновременно с увеличением склонности населения к сбережению. Люди стали переходить от модели потребления к модели сбережения.
«В большинстве макрорегионов замедлился, в частности, рост ипотеки из-за увеличения рыночных ставок и изменения параметров льготных программ. Так, с февраля 2023 по январь 2024 кузбассовцы оформили в банках ипотеки почти на 103 млрд рублей, а за аналогичный период годом ранее — чуть больше 63 млрд рублей. Прирост составил 62%», — рассказал управляющий Отделением Банка России по Кемеровской области Сергей Драница.
Ставки по кредитам тоже выросли. При этом в четвёртом квартале уже наблюдалось охлаждение спроса.