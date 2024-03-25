Памятник Александру Вампилову на берегу Байкала стал объектом культурного наследия

"Памятник был установлен в 1992 году и имел статус выявленного объекта культурного наследия. В 2023 году после проведения государственной историко-культурной экспертизы специалисты подтвердили, что он имеет высокую историческую и культурную ценность. Место гибели драматурга будет охраняться государством.