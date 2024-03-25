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Памятник Александру Вампилову на берегу Байкала стал объектом культурного наследия

Монумент установлен у места гибели драматурга.

Источник: Правительство Иркутской области

Памятник известному драматургу из Иркутска Александру Вампилову стал объектом культурного наследия регионального значения. Монумент установлен у места гибели драматурга — на берегу Байкала у поселка Листвянка. На этом месте часто проходят памятные мероприятия, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу кабмина региона.

"Памятник был установлен в 1992 году и имел статус выявленного объекта культурного наследия. В 2023 году после проведения государственной историко-культурной экспертизы специалисты подтвердили, что он имеет высокую историческую и культурную ценность. Место гибели драматурга будет охраняться государством.

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