Память погибших в «Крокус Сити Холле» хабаровчане могут почтить в акции «Журавли»

— Присоединиться к акции памяти погибших в «Крокус сити холле» может каждый, — сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе регионального правительства. — Помимо фото сложенного лично бумажного журавля можно нарисовать птицу или поставить картинку с журавлём на аватаре в социальных сетях. Напомним, вечером 22 марта неизвестные в камуфляже устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле». В этот момент в здании должен был начаться концерт, зрительный зал почти на 7 тысяч мест был полон. Террористы устроили массовый расстрел, а затем подожгли торговый комплекс. Количество погибших оценивается в 137 человек, пострадавших — более 100. Сотрудники правоохранительных органов задержали четырёх исполнителей теракта, ещё семь задержанных подозреваются в пособничестве.



Всероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ поможет семьям погибших и пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холл». Присоединиться к ней приглашают всех неравнодушных.



Для тех, кто эмоционально тяжело переживает трагедию в «Крокус Сити Холле», организованы «горячие линии» экстренной психологической помощи. Центр экстренной психологической помощи МЧС России: +7 (495) 989−50−50 (круглосуточно). Линия психологической помощи Российского Красного Креста: +7 (800) 250−18−59 .