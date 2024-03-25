Память погибших в «Крокус Сити Холле» хабаровчане могут почтить в акции «Журавли»

Жители Хабаровского края могут почтить память жертв террористического акта в подмосковном торговом центре «Крокус Сити Холл» в акции «Журавли». Для этого нужно сложить бумажного журавлика и разместить фото поделки в своих социальных сетях, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Накануне, в день общенационального траура, на здании «Крокус Сити Холл» появилась проекция «Журавли» — бесконечный клин улетающих в небо белых птиц. Так в Красногорске почтили память жертв страшного теракта 22 марта 2024 года. Концертный зал в торговом комплексе носит имя народного артиста СССР Муслима Магомаева, одна из известных песен в его репертуаре — «Журавли», память о погибших в Великой Отечественной войне солдатах.
— Присоединиться к акции памяти погибших в «Крокус сити холле» может каждый, — сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе регионального правительства. — Помимо фото сложенного лично бумажного журавля можно нарисовать птицу или поставить картинку с журавлём на аватаре в социальных сетях. Напомним, вечером 22 марта неизвестные в камуфляже устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле». В этот момент в здании должен был начаться концерт, зрительный зал почти на 7 тысяч мест был полон. Террористы устроили массовый расстрел, а затем подожгли торговый комплекс. Количество погибших оценивается в 137 человек, пострадавших — более 100. Сотрудники правоохранительных органов задержали четырёх исполнителей теракта, ещё семь задержанных подозреваются в пособничестве.
Всероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ поможет семьям погибших и пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холл». Присоединиться к ней приглашают всех неравнодушных.
Для тех, кто эмоционально тяжело переживает трагедию в «Крокус Сити Холле», организованы «горячие линии» экстренной психологической помощи. Центр экстренной психологической помощи МЧС России: