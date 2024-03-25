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Губернатор Приморья наградил людей, пресекших провокацию в ТРК «Седанка Сити»

Злоумышленники приехали в торговый центр с охолощенным оружием и муляжами гранат.

Источник: Primgazeta.ru

Олег Кожемяко вручил знак отличия «Приморье. За заслуги» сотрудникам полиции, Росгвардии и торгово-развлекательного центра «Седанка Сити», которые пресекли провокацию в минувшую субботу и помогли задержать злоумышленников.

Вручая награды, глава Приморья отметил, что край вместе со всей Россией переживает страшную трагедию, случившуюся в Подмосковье.

— Приморье скорбит, предлагает помощь пострадавшим. Общая беда сплотила всех. И президент России в своем обращении подчеркнул, что мы — единый фронт и в единстве наша сила. Но находятся люди, которые своими бездумными действиями пытаются устроить хаос, посеять страх. От имени приморцев хочу поблагодарить работников силовых структур, торгового центра, простых граждан, которые помогли пресечь провокацию злоумышленников, не допустить паники и печальных последствий, — подчеркнул Олег Кожемяко.

Краевые награды получили инспекторы дорожно-патрульной службы Константин Казачков и Сергей Власов, сотрудники Росгвардии Алексей Зайцев и Анатолий Швыдкий, администратор и охранник ТРК «Седанка Сити» Анастасия Максимова и Геннадий Хоменко, гражданин, сообщивший о подозрительных людях на парковке торгового центра Герман Сыроватских.


Напомним, в прошедшую субботу люди заметили возле «Седанки Сити» машину и людей с оружием. Герман Сыроватских первым сообщил о них администрации торгового центра и в полицию. На место прибыли сотрудники ГИБДД и Росгвардии, которые задержали двух мужчин.

Тем временем, администрация и охрана торгового центра грамотно организовала эвакуацию посетителей, не дав возможности для панических действий. С какой целью злоумышленники прибыли на парковку пусть и не с боевым оружием и экипировкой, сейчас разбираются следователи, возбуждено уголовное дело.