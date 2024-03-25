Губернатор Приморья наградил людей, пресекших провокацию в ТРК «Седанка Сити»



Напомним, в прошедшую субботу люди заметили возле «Седанки Сити» машину и людей с оружием. Герман Сыроватских первым сообщил о них администрации торгового центра и в полицию. На место прибыли сотрудники ГИБДД и Росгвардии, которые задержали двух мужчин.



Тем временем, администрация и охрана торгового центра грамотно организовала эвакуацию посетителей, не дав возможности для панических действий. С какой целью злоумышленники прибыли на парковку пусть и не с боевым оружием и экипировкой, сейчас разбираются следователи, возбуждено уголовное дело.