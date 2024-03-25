В ночь на 25 марта в небе Новосибирска появилось северное сияние

В ночь на 25 марта в небе над Новосибирском жители заметили северное сияние. Причиной его стали магнитные вспышки на Солнце.
— С поверхности солнца выбрасываются частицы, которые, долетев до атмосферы Земли, соединяются с кислородом и обретают зеленый оттенок. Если частицы соединились с азотом, то они становятся фиолетовыми или красными. Геомагнитная буря, зафиксированная в Новосибирске достаточно сильная. Поэтому уже около 22:45 вечером 24 марта на небе можно было заметить такое туманное свечение, — рассказал КП-Новосибирск специалист Большого Новосибирского планетария имени космонавта Анны Кикиной Андрей Никифоров.
Полярное сияния успели заметить и запечатлеть многие жители Новосибирска.
Напомним, ранее специалисты сообщали о том, что вечером 24 марта и днем 25 марта над Новосибирском будет магнитная буря.