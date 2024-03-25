В ночь на 25 марта в небе Новосибирска появилось северное сияние

— С поверхности солнца выбрасываются частицы, которые, долетев до атмосферы Земли, соединяются с кислородом и обретают зеленый оттенок. Если частицы соединились с азотом, то они становятся фиолетовыми или красными. Геомагнитная буря, зафиксированная в Новосибирске достаточно сильная. Поэтому уже около 22:45 вечером 24 марта на небе можно было заметить такое туманное свечение, — рассказал КП-Новосибирск специалист Большого Новосибирского планетария имени космонавта Анны Кикиной Андрей Никифоров.