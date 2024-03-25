Во Владивостоке объявлен сбор ткани для пошива спецодежды для бойцов СВО

Точкой сбора тканей во Владивостоке стал Добро. Центр, расположенный во Дворце детского творчества. Специальный бокс установлен на входе в «Кванториум». Принести ткань можно до 22 апреля в рабочие дни, а также в субботу с 9:00 до 18:00.
«Женщины Приморья объединились, чтобы шить необходимые вещи для участников спецоперации на Донбассе. Я сама ездила с гуманитарной помощью туда к нашим ребятам — знаю, что им реально необходимо. Также помогаем нашим бойцам, которые находятся в госпиталях Мариуполя, Донецка. В частности, шьем специализированную одежду для раненых с аппаратами Илизарова», — рассказала президент БФ «Счастливые дети» Светлана Агамогланова.
В рамках акции «Помощь СВОим» можно принести: постельное белье (новое и б\у); полотенца; шторы\тюль.
Расцветка ткани любая, если б\у, то обязательно постиранная. Из новой — будут шить одежду для участников СВО. Постельное белье и полотенца будут направлены в госпитали, остальное — отсортируют и перешьют в маскировочные сети и носилки.
Также в рамках акции «Помощь СВОим» можно приносить влажные салфетки и перевязочные материалы, отмечает пресс-служба мэрии.