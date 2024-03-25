Во Владивостоке объявлен сбор ткани для пошива спецодежды для бойцов СВО

«Женщины Приморья объединились, чтобы шить необходимые вещи для участников спецоперации на Донбассе. Я сама ездила с гуманитарной помощью туда к нашим ребятам — знаю, что им реально необходимо. Также помогаем нашим бойцам, которые находятся в госпиталях Мариуполя, Донецка. В частности, шьем специализированную одежду для раненых с аппаратами Илизарова», — рассказала президент БФ «Счастливые дети» Светлана Агамогланова.