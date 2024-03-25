Безнадзорных собак уберут с улиц Хабаровского края

Также, как заявил Дарий Тюрин, необходимо продолжать работу с владельцами домашних животных. Напомним, что для этого в регионе приняли закон «Об отдельных вопросах реализации федерального закона “Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”. То есть теперь владельцев могут оштрафовать за самовыгул. К тому же документ теперь регулирует отношение к домашним питомцам. Подробнее об этом можно узнать здесь.