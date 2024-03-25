Безнадзорных собак уберут с улиц Хабаровского края

В Хабаровске прошло совещание с главами муниципальных образований по вопросу обращения с бездомными животными на территории региона. Заседание провел Дарий Тюрин, заместитель председателя правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству.
В настоящее время власти разрабатывают меры против безнадзорных животных, которые к тому же опасны для людей. Все методы гуманные, то есть собак усыплять не будут. На эти цели выделено более 110 миллионов рублей.
«Наша главная задача — убрать безнадзорных собак с улиц. И сделать все, чтобы в дальнейшем они там не появлялись. Как показала практика, нападают на людей в том числе чипированные собаки, то есть те, которых отловили, вакцинировали, стерилизовали и выпустили. Наша задача сегодня — сделать все, чтобы собаки оставались в приютах», — подчеркнул Дарий Тюрин.
Одновременно с этим изменились методы отлова. Ранее использовали сачок и клетки, но собаки не шли в такие ловушки. Сейчас в Хабаровском крае используют специальный летающий шприц с ветеринарным препаратом, который успокаивает животное. Он абсолютно безопасен для хвостатых. Как только препарат действует, собаку увозят в приют.
Также, как заявил Дарий Тюрин, необходимо продолжать работу с владельцами домашних животных. Напомним, что для этого в регионе приняли закон «Об отдельных вопросах реализации федерального закона “Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”. То есть теперь владельцев могут оштрафовать за самовыгул. К тому же документ теперь регулирует отношение к домашним питомцам. Подробнее об этом можно узнать здесь.
В Хабаровске уже вовсю проходят рейды. Всего их проведено 19, было составлено 56 протоколов о нарушении. Отметим, что планируется ужесточить требования к содержанию и выгулу собак, особенно в отношении тех, кто выгуливает своего питомца без поводка.