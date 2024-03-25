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В Артеме из отделения банка массово эвакуируют людей

Жители Артеме сообщили о взрывоопасном предмете в отделении банка.

Источник: Соцсети

В Артеме из отделения Сберанка на улице эвакуируют людей. О случившемся в социальных сетях рассказали очевидцы, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток». Подробности в материале.

Причины эвакуации пока неизвестны, редакция «Комсомолки» обратилась в пресс-службу УМВД по краю, однако в ведомстве пока не прокомментировали ситуацию. Очевидцы же сообщают, что в здании нашли взрывоопасный предмет.

«Здание оцеплено. Установлено, что бесхозный предмет опасности для жизни и здоровья граждан не представляет. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность гражданина, оставившего предмет, проводят проверку», — рассказали корреспонденту «КП» в администрации Артема.

Больше кадров с места эвакуации — в нашем telegram-канале.

Напомним, что после теракта в «Крокус Сити Холле» массовая эвакуация прошла в ТРК «Седанка Сити» во Владивостоке. Сначала в здании торгового центра прозвучала сирена, посетителей и персонал попросили выйти на улицу. Позже появились кадры, на которых правоохранители задержали двух мужчин.

В машине у задержанных нашли охолощенное оружие и муляжи двух гранат. В отделении полиции один из мужчин рассказал, что никого не хотел пугать и даже не подумал, что его действия вызовут такую реакцию, однако дело все-равно было заведено.