В Артеме из отделения банка массово эвакуируют людей

В Артеме из отделения Сберанка на улице эвакуируют людей. О случившемся в социальных сетях рассказали очевидцы, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток». Подробности в материале.
Причины эвакуации пока неизвестны, редакция «Комсомолки» обратилась в пресс-службу УМВД по краю, однако в ведомстве пока не прокомментировали ситуацию. Очевидцы же сообщают, что в здании нашли взрывоопасный предмет.
«Здание оцеплено. Установлено, что бесхозный предмет опасности для жизни и здоровья граждан не представляет. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность гражданина, оставившего предмет, проводят проверку», — рассказали корреспонденту «КП» в администрации Артема.
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В машине у задержанных нашли охолощенное оружие и муляжи двух гранат. В отделении полиции один из мужчин рассказал, что никого не хотел пугать и даже не подумал, что его действия вызовут такую реакцию, однако дело все-равно было заведено.