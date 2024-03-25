Колонию-поселение могут закрыть в Усть-Илимске

«Во ФСИН России на рассмотрении находится проект приказа о ликвидации ИК-7, КП-10 и ИК-16, а также участков колонии-поселения при ИК-31 и ИК-5 и больницы при ИК-5, — говорится в тексте доклада. — Из числа двух учреждений 2 являются градообразующими — это ИК-7 и ИК-16. Значительно сократилась численность “тюремного населения”: по состоянию на 1 января 2024 года в 26 учреждениях содержались 12530 подозреваемых, что на 17,5 процента больше, чем за аналогичны период прошлого года».