Последняя неделя марта в Красноярске будет дождливой, но теплой

По данным Gismeteo, на этой неделе в Красноярске ожидается нестабильная погода с осадками. Сегодня, 25 марта, максимальная температура днем достигнет +8, а ночью ожидается +2. Также возможен дождь.
Дожди ожидаются и завтра. Кроме того, во вторник похолодает до +1 днем и −6 ночью.
В среду обойдется без осадков. Синоптики обещают +3 и −9 в светлое и темное время суток.
В четверг потеплеет до +5 днем и +1 ночью.
В пятницу, 29 марта, дневная температура также составит +5, однако ночью похолодает до −1. Также в этот день ожидается дождь.
В субботу максимальная температура достигнет +9 и +5 в светлое и темное время суток. Также возможен дождь.
В воскресенье незначительно похолодает до +5 днем и +2 ночью.