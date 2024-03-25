Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последняя неделя марта в Красноярске будет дождливой, но теплой

Впрочем, не обойдется и без похолоданий.

Сейчас в Ричмонде: +4° 3 м/с 60% 766 мм рт. ст. +5°
Источник: Krasnoyarskmedia

По данным Gismeteo, на этой неделе в Красноярске ожидается нестабильная погода с осадками. Сегодня, 25 марта, максимальная температура днем достигнет +8, а ночью ожидается +2. Также возможен дождь.

Дожди ожидаются и завтра. Кроме того, во вторник похолодает до +1 днем и −6 ночью.

В среду обойдется без осадков. Синоптики обещают +3 и −9 в светлое и темное время суток.

В четверг потеплеет до +5 днем и +1 ночью.

В пятницу, 29 марта, дневная температура также составит +5, однако ночью похолодает до −1. Также в этот день ожидается дождь.

В субботу максимальная температура достигнет +9 и +5 в светлое и темное время суток. Также возможен дождь.

В воскресенье незначительно похолодает до +5 днем и +2 ночью.