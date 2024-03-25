В Иркутской области остается сложной ситуация с заболеванием скота узелковым дерматитом

Напомним, что первые случаи заражения скота узелковым дерматитом появились в Черемховском и Усольском районах 13 февраля. Через несколько дней заболевание также обнаружили у животных в Иркутском районе, еще немного позже — в АГО. В муниципальных образованиях были введены режимы ЧС. Заболевание значительно сократило поголовье. Предварительные подсчеты на фоне ситуации с заболеваниями животных говорят о том, что область недополучит 14,6 тысяч тонн молока, которое производят крупные предприятия.