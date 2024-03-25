В Иркутской области остается сложной ситуация с заболеванием скота узелковым дерматитом

Вакцинация с/х животных продолжается в Приангарье. Первый этап был завершен 15 марта, в настоящее время идет ревакцинация — повторные прививки поставлены 375,2 тысячам голов скота или 97% от первично вакцинированных животных. Ревакцинация закончится 26 марта, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу кабмина региона.
Иммунизация восприимчивого поголовья организована на территории 24 МО региона. В основном это неблагополучные районы с очагами заболевания и районы, которые расположены вдоль федеральных трасс и дорог областного значения. В целом в них насчитывается около 390 тысяч голов скота, восприимчивого к болезни.
"Ситуация с заболеванием КРС заразным узелковым дерматитом остается сложной. Выявлены новые очаги в селе Унгин Осинского района. Служба ветеринарии региона совместно с ветврачами Боханской станции по борьбе с болезнями животных, мэрией МО, сотрудниками МЧС и МВД локализают очаги, чтобы не допустить распространения заболевания на соседние территории, — отметил глава службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.
Напомним, что первые случаи заражения скота узелковым дерматитом появились в Черемховском и Усольском районах 13 февраля. Через несколько дней заболевание также обнаружили у животных в Иркутском районе, еще немного позже — в АГО. В муниципальных образованиях были введены режимы ЧС. Заболевание значительно сократило поголовье. Предварительные подсчеты на фоне ситуации с заболеваниями животных говорят о том, что область недополучит 14,6 тысяч тонн молока, которое производят крупные предприятия.