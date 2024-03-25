Бросают кладку. В Пермском крае пытаются спасти краснокнижных беркутов

За численностью редких птиц в Пермском крае следят ежегодно. Занимаются этим специалисты кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ. Они отправляются в полевые экспедиции, во время которых наблюдают и за местами гнездования беркутов. Эта птица встречается всё реже в последние годы. К примеру, в начале 1990-х гг., по данным исследователей, в Пермском крае гнездились 18 пар беркутов. В 2018 г. их стало всего лишь две-три.