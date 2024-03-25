Бросают кладку. В Пермском крае пытаются спасти краснокнижных беркутов

В Пермском крае начали устанавливать гнездовые платформы для беркутов. Это одна из самых редких птиц в регионе. Вид занесён в Красные книги России и Прикамья. В крае его представителей осталось катастрофически мало. Учёные считают, что гнездовые платформы помогут увеличить численность этих пернатых. Сайт perm.aif.ru рассказывает, что это за конструкции и где они появятся.
Уязвимый и исчезающий вид.
За численностью редких птиц в Пермском крае следят ежегодно. Занимаются этим специалисты кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ. Они отправляются в полевые экспедиции, во время которых наблюдают и за местами гнездования беркутов. Эта птица встречается всё реже в последние годы. К примеру, в начале 1990-х гг., по данным исследователей, в Пермском крае гнездились 18 пар беркутов. В 2018 г. их стало всего лишь две-три.
По словам учёных, на снижение численности пернатых повлияло множество факторов, в числе которых дефицит гнездового фонда (одна из причин — вырубка деревьев), браконьерство, неспособность хищника адаптироваться в условиях, когда его беспокоит человек (он чувствителен к соседству с людьми). Нередко птицы гибнут в капканах. Есть ещё одна проблема.
«Беркут очень уязвим в репродуктивный период. Если его побеспокоить в этот момент, он бросает кладку. Поэтому в такие периоды мы не проводим исследования», — рассказал ассистент кафедры зоологии позвоночных и экологии ПГНИУ, председатель Пермского отделения Союза охраны птиц России Роман Харин.
Как помочь птице.
Исправить ситуацию планируют с помощью установки искусственных гнездовых платформ для хищника. Такую работу проводят эксперты ПГНИУ по проекту дирекции особо охраняемых природных территорий Пермского края (ООПТ) «Стабилизация численности беркута».
«Искусственные гнездовые платформы — это площадки, изготовленные из древесины. Их устанавливают на деревьях. Туда укладывают подушку из веток, которая имитирует гнездо. Строительство искусственных гнездовых платформ для пернатых — это общеизвестная и распространённая практика. Детальным и многолетним изучением хищных птиц Прикамья, в том числе беркута, занимался Александр Шепель — орнитолог, доктор биологических наук, профессор университета. Он же устанавливал гнездовые платформы, которые успешно заселялись этими краснокнижными птицами».
Новые гнездовые платформы появятся в границах особо охраняемых природных территорий края — там, где раньше выводили потомство беркуты. В марте-апреле 2024 г. планируют смонтировать пять конструкций. Рядом с ними оборудуют фотоловушки, которые помогут мониторить ситуацию и регистрировать хищных птиц.
«Один из основных лимитирующих факторов для гнездования беркута — дефицит гнездового фонда. Поэтому установка искусственных платформ поможет улучшить условия и решить эту проблему. Первые итоги работы станут известны к концу года, — сообщил Роман Харин. — Возможно, потребуется несколько лет, прежде чем птицы заселят хотя бы одну платформу из пяти установленных. Занять их могут и другие птицы. На это мы никак повлиять не можем. В этом случае мы поможем другому виду».