На рабочей неделе в Воронежскую область придет тепло до 13 градусов

Погоду области будет определять теплый сектор циклона. Об этом сообщил местный гидрометцентр.
В понедельник, 25 марта, ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Утром местами туман. Ветер южный 7−12 м/с. Температура днем 8−13° тепла. В Воронеже воздух прогреется до 10°.
Во вторник, 26 марта, облачно. Без существенных осадков. Ветер ночью восточный, днем северный 6−11 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 8−13° тепла. В Воронеже днем до 11° тепла.
В среду, 27 марта, облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северный 8−14 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 8−13° тепла. В Воронеже днем до 12° тепла.
В четверг, 28 марта, ожидается солнечная погода. Ночью до 3° мороза, днем до 12° тепла.
В пятницу, 29 марта, облачная погода, без осадков. Ночью до 2° тепла, днем до 14° тепла.
В аналогичный период самые теплые деньки наблюдались в 2014 году — до 18° тепла, а самые холодные дни были в 1963 году — до 21° мороза.