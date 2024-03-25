Красноярский летний проект «ЯРкие БЕРЕГА» расширят в 2024 году

Красноярская администрация опубликовала распоряжение о проведение общегородского межведомственного проекта «ЯРкие БЕРЕГА». Он будет проходить по выходным с июня по сентябрь на благоустроенных набережных реки Енисей.
Так, в список проведения проекта попали следующие пространства: Центральная набережная, Ярыгинская набережная, набережная за сквером Энтузиастов в Кировском районе, набережная им. Х. М. Совмена. В этом году также добавятся набережная «Зеленый берег» в Зеленой Роще, благоустроенный участок набережной реки Качи в Железнодорожном районе и общественное пространство «Озеро-парк».
Для реализации проекта создана рабочая группа. Следить за исполнением будет мэр Владислав Логинов.