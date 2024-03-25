Волгоградский школьник спас более 100 посетителей во время теракта в «Крокусе»

«Начиналось все, как обычный концерт. Мы принимали куртки. Вдруг вижу — бежит огромное количество человек. Спускается наша девушка-работница и говорит, что не знает, что делать: там стреляют, — говорит молодой человек на видео. — Через несколько секунд мы услышали автоматную очередь. Все начали кричать. Когда все прибежали в сторону помещения, то оказались в тупике».