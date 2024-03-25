Волгоградский школьник спас более 100 посетителей во время теракта в «Крокусе»

22 марта 14-летний подросток вышел на смену вместе Исламом Халиловым и другими гардеробщиками — Артем Донсков устроился на подработку, чтобы купить себе новый компьютер и украшение маме.
Видео, где Артем с рассудительностью взрослого вспоминает события, распространил Телеграм-канал Readovka.
«Начиналось все, как обычный концерт. Мы принимали куртки. Вдруг вижу — бежит огромное количество человек. Спускается наша девушка-работница и говорит, что не знает, что делать: там стреляют, — говорит молодой человек на видео. — Через несколько секунд мы услышали автоматную очередь. Все начали кричать. Когда все прибежали в сторону помещения, то оказались в тупике».
Тогда Артем вместе со своими коллегами не растерялся и стал помогать людям. Ребята развернули бегущих в нужную сторону, чтобы все смогли выбраться через аварийный выход. Юноши выходили из здания последними, убедившись, что никого там не оставили. Посетителям помогли дойти до метро, проводили до МКАДа. И только когда убедился, что с людьми все в порядке, Артем сообщил маме о случившемся.
Как оказалось, юный герой — из Волгограда. Сейчас он с мамой и двумя сестренками живет в Красногорске, где семья снимает квартиру. Они мечтают приобрести собственное жилье, однако пока сталкиваются с отказами банков. Об этой непростой ситуации рассказали в Телеграм-канале Readovka. Как сообщили на канале, семье Артема передадут 1 млн рублей. Кроме того, банки просят оказать содействие в исполнении их мечты — приобретении собственной квартиры.