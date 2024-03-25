В Омске запланировали отключение холодной воды в домах двух округов

Так, в понедельник, 4 апреля 2024 года, с 09:30 до 21:00, запланированы ремонтные работы на водопроводе по ул. Володарского-Димитрова в Кировском округе Омска.
Под отключение попадают следующие адреса:
Ул. Димитрова, 16;
Ул. Володарского, 48а, 54;
Ул. Суворова, 10.
Частный сектор:
• по ул. Володарского от ул. Москаленко до ул. Фабричной;
• по ул. Суровцева, Димитрова, 1ый пер. Димитрова, ул. Суворова и пер. Суворова от Володарского до ул.12 Декабря.
Водоразборные колонки:
• ул. Володарского — Б. Катышева;
• ул. Володарского — пер. Димитрова;
• ул. Володарского у ДП17;
• ул. Фабричная 21.
Отмечается, что по улицам Володарского-Суворова с 14 до 19 часов будет организован подвоз воды.
В субботу, 9 апреля 2024 года, с 09:30 до 21:00, работы пройдут на водопроводе по ул. Степанца — Взлетная.
Под отключение на этот раз попадают следующие адреса:
Ул. Перелёта, 7к2,7к3, 7а/1;
Ул. Комарова, 14 корпус ГМБ 1;
Ул. Степанца, 5, 6к1.
Машину с питьевой водой планируется установить у мед. корпуса ГМБ 1 (Ул. Перелета, 7).