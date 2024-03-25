В Омске запланировали отключение холодной воды в домах двух округов

Так, в понедельник, 4 апреля 2024 года, с 09:30 до 21:00, запланированы ремонтные работы на водопроводе по ул. Володарского-Димитрова в Кировском округе Омска.



Под отключение попадают следующие адреса:

Ул. Димитрова, 16;

Ул. Володарского, 48а, 54;

Ул. Суворова, 10.



Частный сектор:

• по ул. Володарского от ул. Москаленко до ул. Фабричной;

• по ул. Суровцева, Димитрова, 1ый пер. Димитрова, ул. Суворова и пер. Суворова от Володарского до ул.12 Декабря.



Водоразборные колонки:

• ул. Володарского — Б. Катышева;

• ул. Володарского — пер. Димитрова;

• ул. Володарского у ДП17;

• ул. Фабричная 21.



Отмечается, что по улицам Володарского-Суворова с 14 до 19 часов будет организован подвоз воды.