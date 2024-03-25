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Весенние каникулы начались у белорусских школьников

После весенних каникул учеников ждет последняя четверть в школах, которая продлится ровно два месяца и завершится 1 июня.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Весенние каникулы начались в понедельник у белорусских школьников, сообщает Sputnik.

Отдых у детей продлится неделю: первый учебный день четвертой четверти начнется 1 апреля.

Четвертая четверть продлится ровно два месяца — до 31 мая, а 1 июня у школьников начнутся самые продолжительные — летние — каникулы.

Напомним, что согласно обновленному Кодексу об образовании, учебный год в белорусских школах начинается с 1 сентября и продолжается вплоть до 31 августа. Это нововведение должно поддержать педагогов, так как ранее во время каникул трудовой стаж им не начислялся.

Чем занять ребенка на каникулах

Отпуска у родителей не часто совпадают со школьными каникулами. Поэтому кого-то из детей записывают на время каникул в школьный лагерь, кто-то проводит это время дома.

Но можно организовать детям яркие и запоминающиеся каникулы и с пользой провести это время вместе с ними. Например, сходить в музей валунов, цирк, на экскурсию в театр и в Ботанический сад.