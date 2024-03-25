Весенние каникулы начались у белорусских школьников

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Весенние каникулы начались в понедельник у белорусских школьников, сообщает Sputnik.
Отдых у детей продлится неделю: первый учебный день четвертой четверти начнется 1 апреля.
Четвертая четверть продлится ровно два месяца — до 31 мая, а 1 июня у школьников начнутся самые продолжительные — летние — каникулы.
Напомним, что согласно обновленному Кодексу об образовании, учебный год в белорусских школах начинается с 1 сентября и продолжается вплоть до 31 августа. Это нововведение должно поддержать педагогов, так как ранее во время каникул трудовой стаж им не начислялся.
Чем занять ребенка на каникулах
Отпуска у родителей не часто совпадают со школьными каникулами. Поэтому кого-то из детей записывают на время каникул в школьный лагерь, кто-то проводит это время дома.
Но можно организовать детям яркие и запоминающиеся каникулы и с пользой провести это время вместе с ними. Например, сходить в музей валунов, цирк, на экскурсию в театр и в Ботанический сад.