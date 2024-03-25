Весенние каникулы начались у белорусских школьников

Напомним, что согласно обновленному Кодексу об образовании, учебный год в белорусских школах начинается с 1 сентября и продолжается вплоть до 31 августа. Это нововведение должно поддержать педагогов, так как ранее во время каникул трудовой стаж им не начислялся.