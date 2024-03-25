Электричество частично отключилось в Свердловском районе Иркутска

Частичное отключение электроэнергии произошло в Свердловском районе Иркутска сегодня, 25 марта, в 10.45. Под отключение попала часть домов на улицах: Автомобильная, Белинского, Гоголя, Грибоедова, Добролюбова, Железнодорожная 4-я, Железнодорожная 5-я, Жуковского, Звездинская, Колхозная, Кольцова, Короленко, Ломоносова, Миронова, Новокшонова, Офицерский, Профсоюзная, Пушкина, Родниковая, Румянцева, Терешковой, Флюкова, Чернышевского, Шмидта, а также СНТ «Пенсионер» и некоторые СНТ в посёлке Горького Ленинского района Иркутска. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на группу «СВЕТ38» в соцсети «ВКонтакте» (12+).