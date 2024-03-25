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Пермские университеты возвращаются к обычному режиму работы

ВУЗы Прикамья не перейдут на дистант, как сообщалось ранее.

Источник: Комсомольская правда

Пермские университеты продолжат обучать студентов в очном режиме с 25 марта. Об этом заявили в ПГНИУ, ПГГПУ и ряде других учебных заведений.

— Меры безопасности в кампусе усилены, — отметили в ПГНИУ.

Руководство Педагогического университета приняло решение отменить все культурно-массовые мероприятия, запланированные в период до 31 марта. Часть из них пройдет в дистанционном формате.

Ранее в пермских учебных заведениях отменили очные занятия. Учителя попросили родителей быть на связи с детьми и не отпускать их в торговые центры.

Напомним, 22 марта в Красногорске в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Группа вооруженных людей в камуфляже ворвалась в здание и открыла стрельбу, затем устроила пожар.

По данным на вечер 24 марта, количество погибших достигло 137 человек. Пермяки организовали мемориал погибшим в Сквере Уральских добровольцев.

образование