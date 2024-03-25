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На улицах Москвы появятся новые указатели

Указатели органично встроены в архитектурное пространство улиц, белые буквы на синем фоне хорошо читаются, а QR-коды делают информацию доступнее для туристов и жителей столицы.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В сети пешеходной навигации столицы появятся новые указатели, которые приведут москвичей и гостей столицы к объектам, связанным с выдающимися деятелями русской культуры. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы.

В общей сложности в столице появится 27 таких новых навигационных табличек. Они представляют собой указатели, на сине-белом поле которых размещена информация о достопримечательностях и QR-код. Он дает ссылку, перейдя по которой можно узнать подробности о памятниках и людях, в честь которых они установлены. Так, новые навигационные таблички приведут к памятникам Александру Пушкину и его музе Наталье Гончаровой на Арбате, Федору Достоевскому на Воздвиженке, Льву Толстому на Поварской улице и в сквере Девичьего Поля, а также Антону Чехову в Камергерском переулке. Кроме того, новые указатели направят к памятникам Булату Окуджаве на Арбате и Владимиру Высоцкому в Нарышкинском сквере и на Земляном Валу.

Единая система навигации развивается в Москве с 2014 года. Сегодня в городе установлено более 113 тысяч домовых и городских указателей, а также более четырех тысяч информационных полей с QR-кодами.

По единым стандартам устанавливаются домовые указатели с данными о наименованиях улиц и номерах домов и городские, рассказывающие о месторасположении тех или иных объектов. Синие таблички с белыми буквами хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц, а QR-коды делают информацию доступнее для туристов и жителей столицы.