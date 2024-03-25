На улицах Москвы появятся новые указатели

В общей сложности в столице появится 27 таких новых навигационных табличек. Они представляют собой указатели, на сине-белом поле которых размещена информация о достопримечательностях и QR-код. Он дает ссылку, перейдя по которой можно узнать подробности о памятниках и людях, в честь которых они установлены. Так, новые навигационные таблички приведут к памятникам Александру Пушкину и его музе Наталье Гончаровой на Арбате, Федору Достоевскому на Воздвиженке, Льву Толстому на Поварской улице и в сквере Девичьего Поля, а также Антону Чехову в Камергерском переулке. Кроме того, новые указатели направят к памятникам Булату Окуджаве на Арбате и Владимиру Высоцкому в Нарышкинском сквере и на Земляном Валу.