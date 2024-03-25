С 20 апреля в столице откроют пять новых выделенных полос для городского транспорта

С 20 апреля на юге, юго-востоке и западе Москвы для городского транспорта начнет действовать еще пять новых выделенных полос общей протяженностью почти два километра. По участкам, где появятся выделенные полосы, проходит 27 маршрутов наземного городского транспорта, в будни по ним совершается более 80 тысяч поездок.
После введения новых выделенных полос автобусы и электробусы будут проезжать эти отрезки пути в два-три раза быстрее. Аварийность на таких участках снижается в среднем на 25 процентов.
Так, благодаря созданию выделенной полосы на участке Новоданиловского проезда пассажиры двух автобусов смогут проезжать по нему быстрее почти в три раза. Участок 1-го Сетуньского проезда перед пересечением с Воробьевским шоссе можно будет проезжать в три раза быстрее. Это касается одного маршрута автобуса, на котором совершается более четырех тысяч поездок.
Кроме того, пассажиры четырех автобусов, на которых совершается более 17 тысяч поездок, смогут в три раза быстрее проезжать участок Бесединского шоссе, а выделенная полоса на Кировоградской улице позволит в два раза быстрее проезжать этот участок пассажирам четырех автобусов, на которых совершается свыше 20 тысяч поездок.
Участок Варшавского шоссе в районе пересечения с улицей 40 лет Октября можно будет проезжать в два раза быстрее. Это касается 16 маршрутов наземного транспорта.
Всего в 2023 году введено 37 новых выделенных полос общей протяженностью 29 километров, где проходит 212 маршрутов наземного городского транспорта. В общей сложности на них совершается более одного миллиона поездок ежедневно. Автобусы и электробусы стали ездить быстрее, а пассажиры меньше ожидают транспорт на остановках.