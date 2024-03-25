С 20 апреля в столице откроют пять новых выделенных полос для городского транспорта

Так, благодаря созданию выделенной полосы на участке Новоданиловского проезда пассажиры двух автобусов смогут проезжать по нему быстрее почти в три раза. Участок 1-го Сетуньского проезда перед пересечением с Воробьевским шоссе можно будет проезжать в три раза быстрее. Это касается одного маршрута автобуса, на котором совершается более четырех тысяч поездок.