В Назарово алиментщица выдумала новую беременность

В службе судебных приставов региона рассказали о ситуации со злостной алиментщицей из Назарово.
35-летняя женщина лишена родительских прав на своих дочерей 10 и 13 лет, но она обязана платить им алименты. При общем долге более миллиона рублей, в прошлом году приставам удалось получить от нее всего тысячу рублей, а в 2024 девочки не получили ничего. Нерадивая мать нигде официально не работает, перебиваясь лишь случайными заработками. Ее неоднократно пытались отправлять на принудительные и обязательные работы, направляли в службу занятости, но на нее это наказание никак не действовало.
Недавно судебные приставы очередной раз решили привлечь ее к ответственности за неуплату алиментов (ч.1 ст 5.35.1 КоАП РФ).
«Женщина попросила не возбуждать в отношении нее дела об административной ответственности, сославшись на беременность. Но предоставить подтверждающие документы она не смогла, идти на обследование к специалисту отказалась. Поэтому суд согласился с доводами судебных приставов о привлечении должницы к административной ответственности и назначил 30 часов обязательных работ», — рассказали в пресс-службе.⠀
Если в ближайшее время женщина не найдет работу, чтобы начать гасить задолженность и иметь возможность выплачивать алименты до совершеннолетия детей, судебные приставы могут возбудить в ее отношении уголовное дело.