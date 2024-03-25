В Назарово алиментщица выдумала новую беременность

35-летняя женщина лишена родительских прав на своих дочерей 10 и 13 лет, но она обязана платить им алименты. При общем долге более миллиона рублей, в прошлом году приставам удалось получить от нее всего тысячу рублей, а в 2024 девочки не получили ничего. Нерадивая мать нигде официально не работает, перебиваясь лишь случайными заработками. Ее неоднократно пытались отправлять на принудительные и обязательные работы, направляли в службу занятости, но на нее это наказание никак не действовало.