В понедельник погода в Беларуси будет неустойчивой

В Минске днем будет переменная облачность. Местами по городу небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 60−70%). Температура воздуха +8..+10°C. Ветер неустойчивый, 3−8 м/с.
В Бресте облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%), возможна гроза. Температура воздуха +8..+10°C. Ветер южный, 3−8 м/с.
В Витебске переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +8..+10°C. Ветер неустойчивый, 3−8 м/с.
В Гомеле без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +9..+11°C. Ветер неустойчивый, 3−8 м/с.
В Гродно облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%). Температура воздуха +7..+9°C. Ветер южный, 3−8 м/с.
В Могилеве переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +9..+11°C. Ветер неустойчивый, 3−8 м/с.