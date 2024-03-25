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В понедельник погода в Беларуси будет неустойчивой

Утром 25 марта (понедельник) местами по Беларуси ожидается туман, сообщает Белгидромет.

Источник: Смартпресс

В Минске днем будет переменная облачность. Местами по городу небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 60−70%). Температура воздуха +8..+10°C. Ветер неустойчивый, 3−8 м/с.

В Бресте облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%), возможна гроза. Температура воздуха +8..+10°C. Ветер южный, 3−8 м/с.

В Витебске переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +8..+10°C. Ветер неустойчивый, 3−8 м/с.

В Гомеле без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +9..+11°C. Ветер неустойчивый, 3−8 м/с.

В Гродно облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%). Температура воздуха +7..+9°C. Ветер южный, 3−8 м/с.

В Могилеве переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Температура воздуха +9..+11°C. Ветер неустойчивый, 3−8 м/с.