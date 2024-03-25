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В Башкирии до середины недели пообещали порывистый ветер и дожди

Синоптики передали прогноз погоды на 25, 26 и 27 марта.

Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 65% 766 мм рт. ст. +5°

В ближайшие дни в Башкирии пообещали порывистый ветер, снег и дожди. Прогноз на 25, 26 и 27 марта передали синоптики Башгидрометцентра.

В понедельник, 25 марта ожидают дожди и мокрый снег, ветер будет умеренный. Температура воздуха ночью максимально опустится до −5 градусов, днем будет +2, +7 градуса.

Во вторник, 26 марта, существенных осадков не ожидают. Ветер будет умеренный, с редкими сильными порывами. Температура воздуха ночью также 0,-5 градусов, при прояснениях до −9 градусов, днем от +4 до 9 градусов.

В среду, 27 марта, также ожидают умеренный ветер, который местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью −1, +4 градуса, днем +1, +6 градусов.