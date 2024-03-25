Жители Хабаровского края напишут «Диктант Победы»

Хабаровский край присоединится к Международной исторической акции «Диктант Победы», которая состоится 26 апреля. Мероприятие направлено на повышение интереса к истории и героического прошлого России. «Диктант Победы» пройдет в стране уже в шестой раз, и любой желающий сможет проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Диктант проводится в формате тестирования. Участникам предстоит ответить на ряд вопросов, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам. Тест также можно написать онлайн на сайте «Диктант Победы»..
В настоящее время организаторами в Хабаровском крае ведется подбор мест, куда жители региона смогут подойти и очно выполнить задания. В прошлом году в регионе действовало 170 площадок.
— Нашу акцию традиционно поддерживают школы, вузы и ссузы, министерства и ведомства, учреждения и организации Росгидромета, Росавиации, Роскосмоса, Росморречфлота, Почта России, Русское географическое общество. Мы планируем, что количество площадок в этом году вырастет, как и количество участников. Знание истории своей страны никогда не позволит нам забыть героическое прошлое России, которым гордимся мы и будут гордиться наши дети и внуки, — рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
В прошлом году «Диктант Победы» написали почти 2 млн человек на 21,5 тыс площадках в 46 странах мира. Итоги нынешней акции подведут в июне, федеральные победители будут награждены дипломами и ценными призами, а в 2025 году примут участие в качестве почетных гостей Парада Победы 9 мая на Красной площади в Москве.