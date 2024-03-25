Жители Хабаровского края напишут «Диктант Победы»

— Нашу акцию традиционно поддерживают школы, вузы и ссузы, министерства и ведомства, учреждения и организации Росгидромета, Росавиации, Роскосмоса, Росморречфлота, Почта России, Русское географическое общество. Мы планируем, что количество площадок в этом году вырастет, как и количество участников. Знание истории своей страны никогда не позволит нам забыть героическое прошлое России, которым гордимся мы и будут гордиться наши дети и внуки, — рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.