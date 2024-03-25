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Акция «Белая Ромашка» прошла в Хабаровске

Собранные средства пошли на подарки для детей из туберкулезной больницы.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске в субботу Краевая туберкулезная больница в сотрудничестве с краевым отделением Российского Красного Креста провели акцию «Белая Ромашка». Ее приурочили к Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

27 человек прошли обследование на передвижном флюрографе и получили консультацию врача-фтизиатра.

— Благодаря продаже белых ромашек, изготовленных хабаровскими школьниками, удалось собрать более 21 тысячи рублей. Средства направили на закупку подарков для детей, находящихся на лечении в туберкулезной больнице, — рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

В мобильной лаборатории провели экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию для 59 жителей и гостей Хабаровска с помощью одноразовых тест-систем.

здоровье