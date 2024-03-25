Акция «Белая Ромашка» прошла в Хабаровске

В Хабаровске в субботу Краевая туберкулезная больница в сотрудничестве с краевым отделением Российского Красного Креста провели акцию «Белая Ромашка». Ее приурочили к Всемирному дню борьбы с туберкулезом.
27 человек прошли обследование на передвижном флюрографе и получили консультацию врача-фтизиатра.
— Благодаря продаже белых ромашек, изготовленных хабаровскими школьниками, удалось собрать более 21 тысячи рублей. Средства направили на закупку подарков для детей, находящихся на лечении в туберкулезной больнице, — рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.
В мобильной лаборатории провели экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию для 59 жителей и гостей Хабаровска с помощью одноразовых тест-систем.