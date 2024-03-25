На красноярских дорогах нашли бесполезные камеры фиксации нарушений ПДД

По данным ведомства, в 2023 году в крае на 9,8% увеличилось число ДТП (всего 2 959), в результате которых травмировано 3 607 (+7,5%) человек. Рост аварийности, обширная территория, сложные погодные условия и поступающие обращения жителей стали основанием для прокурорских проверок.
Проверка выявила на 28 участках дорог бесполезные дорогие камеры фиксации нарушений ПДД, установленные без учета аварийности. При этом без внимания оставлены 11 аварийных перекрестков в Красноярске и других городах края. После вмешательства прокуратуры камеры переставлены, усилен контроль за их расстановкой.
Также в 2023 году прекратили работу нелегальных перевозчиков: под видом такси они перевозили пассажиров из Красноярска в другие населенные пункты.
При проверке 18 предприятий общественного транспорта выявлены многочисленные нарушения: неисправность автобусов, непроведение медосмотров водителей, отсутствие обязательного страхования ответственности перевозчиков за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.
Проведение проверок продолжится.