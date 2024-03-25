На красноярских дорогах нашли бесполезные камеры фиксации нарушений ПДД

По данным ведомства, в 2023 году в крае на 9,8% увеличилось число ДТП (всего 2 959), в результате которых травмировано 3 607 (+7,5%) человек. Рост аварийности, обширная территория, сложные погодные условия и поступающие обращения жителей стали основанием для прокурорских проверок.