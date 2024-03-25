Опубликован график движения автобуса № 28 «Поворотная — Площадь Победы»

Департамент транспорта мэрии Омска опубликовал плановое расписание отправления автобусов маршрута № 28 от конечных пунктов «Поворотная» и «Площадь Победы».
Согласно плану, автобус будет отходить от конечной остановки «Поворотная» — в 6:00, в обратном направлении — от «Площади Победы» — в 6:19. Всего по маршруту в будни будут ходить пять автобусов большого класса вместимости.
Новый автобусный маршрут введён в связи с закрытием на ремонт сложного перекрёстка бульвара Архитекторов и улицы 70 лет Октября. Автобусы поедут по тем улицам, которые частично охватывают 24-е автобусы. Разница между ними в том, что маршрут № 28 пустят по укороченным рейсам.