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Опубликован график движения автобуса № 28 «Поворотная — Площадь Победы»

Отправление автобуса — в 6:00.

Источник: Om1.ru

Департамент транспорта мэрии Омска опубликовал плановое расписание отправления автобусов маршрута № 28 от конечных пунктов «Поворотная» и «Площадь Победы».

Согласно плану, автобус будет отходить от конечной остановки «Поворотная» — в 6:00, в обратном направлении — от «Площади Победы» — в 6:19. Всего по маршруту в будни будут ходить пять автобусов большого класса вместимости.

Новый автобусный маршрут введён в связи с закрытием на ремонт сложного перекрёстка бульвара Архитекторов и улицы 70 лет Октября. Автобусы поедут по тем улицам, которые частично охватывают 24-е автобусы. Разница между ними в том, что маршрут № 28 пустят по укороченным рейсам.