Опубликован график движения автобуса № 28 «Поворотная — Площадь Победы»

Новый автобусный маршрут введён в связи с закрытием на ремонт сложного перекрёстка бульвара Архитекторов и улицы 70 лет Октября. Автобусы поедут по тем улицам, которые частично охватывают 24-е автобусы. Разница между ними в том, что маршрут № 28 пустят по укороченным рейсам.