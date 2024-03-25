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Жители Уфы присоединились к акции «Журавли» в память о погибших в «Крокус сити холле»

Уфимцы присоединились к акции «Журавли» в память о погибших в «Крокус сити холле». Об этом в своих соцсетях сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.

Источник: соцсети Ратмира Мавлиева

24 марта, в день общенационального траура, в 19:55 по московскому времени на здании «Крокус сити холл» появилась проекция «Журавли». Бесконечный клин птиц поднимается от основания здания и улетает в небо. Так в Москве почтили память погибших в теракте в концертном комплексе 22 марта 2024 года.

Концертный зал был назван в честь Народного артиста СССР Муслима Магомаева.

«Главный мотив песни “Журавли” в его исполнении — надежда и бессмертие, которое обретают погибшие, если мы о них помним. Уфа присоединилась к акции. Почтили память погибших у фонтана “Танцующие журавли”, — рассказал Ратмир Мавлиев.

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