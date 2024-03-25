Жители Уфы присоединились к акции «Журавли» в память о погибших в «Крокус сити холле»

24 марта, в день общенационального траура, в 19:55 по московскому времени на здании «Крокус сити холл» появилась проекция «Журавли». Бесконечный клин птиц поднимается от основания здания и улетает в небо. Так в Москве почтили память погибших в теракте в концертном комплексе 22 марта 2024 года.