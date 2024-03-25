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Дорожные ограничения 25 марта начали действовать в Невском районе Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов о новых ограничениях дорожного движения в Невском районе города. Они начали действовать с понедельника, 25 марта, сообщили в ГАТИ.

В частности, с 25 марта 2024 по 26 января 2026 года в связи с производством работ по размещению временных ограждений полностью закрыто движение транспорта по Славянской улице в муниципальном округе Рыбацкое (территория Усть-Славянка) — на участке от Полевого переулка до дома 8 по Славянской улице.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом введенных ограничений.

Напомним, что накануне, 24 марта, в Невском районе Петербурга для водителей перекрывали движение по Дальневосточному проспекту. Это было связано с эвакуацией после сообщения о минировании ТЦ «Лондон Молл».