Дорожные ограничения 25 марта начали действовать в Невском районе Петербурга

В частности, с 25 марта 2024 по 26 января 2026 года в связи с производством работ по размещению временных ограждений полностью закрыто движение транспорта по Славянской улице в муниципальном округе Рыбацкое (территория Усть-Славянка) — на участке от Полевого переулка до дома 8 по Славянской улице.