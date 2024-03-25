Более 22 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю в Новосибирской области

За минувшую неделю в сибирском регионе было зарегистрировано 22 342 случая ОРВИ. Это немногим больше, чем неделей ранее. Заболеваемость гриппом за этот же период регистрировали всего 14 раз.
Если говорить о COVID-19, то за прошедшие сутки вирус выявили у 31 жителя Новосибирской области. Коечный фонд в медицинских учреждениях достаточен.
Константин Хальзов добавил, что за минувшую неделю служба скорой медицинской помощи выезжала на вызовы 14 234 раза.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области 39-летняя женщина погибла под колесами фуры. Редакция также писала о том, что в Новосибирске прокуратура организовала проверку после обрушения потолка в жилом доме. Читайте также: глава СКР Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за шумной снегоплавилки в Новосибирске.
Егор САФРОНОВ.