Более 22 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю в Новосибирской области

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области 39-летняя женщина погибла под колесами фуры. Редакция также писала о том, что в Новосибирске прокуратура организовала проверку после обрушения потолка в жилом доме. Читайте также: глава СКР Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за шумной снегоплавилки в Новосибирске.