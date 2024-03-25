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Более 22 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю в Новосибирской области

Свыше 22 тысяч случаев заболеваемости ОРВИ выявили за прошедшую неделю в Новосибирской области. Об этом на оперативном совещании в правительстве рассказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Источник: Freepik

За минувшую неделю в сибирском регионе было зарегистрировано 22 342 случая ОРВИ. Это немногим больше, чем неделей ранее. Заболеваемость гриппом за этот же период регистрировали всего 14 раз.

Если говорить о COVID-19, то за прошедшие сутки вирус выявили у 31 жителя Новосибирской области. Коечный фонд в медицинских учреждениях достаточен.

Константин Хальзов добавил, что за минувшую неделю служба скорой медицинской помощи выезжала на вызовы 14 234 раза.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области 39-летняя женщина погибла под колесами фуры. Редакция также писала о том, что в Новосибирске прокуратура организовала проверку после обрушения потолка в жилом доме. Читайте также: глава СКР Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за шумной снегоплавилки в Новосибирске.

Егор САФРОНОВ.

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