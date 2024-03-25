В Новосибирске за неделю 53 раза отключали отопление и горячую воду

— В настоящий момент в городе действует одно плановое отключение по горячему водоснабжению и отоплению в Ленинском районе. Всего в зону отключения попали 46 объектов, планируется устранить до 20:00 часов. В течение недели имели место плановые и внеплановые отключения от энергоснабжения. По СГК их было 53: 8 аварийных, 45 — плановых, по «Горводоканалу» — 14: 5 аварийных, 9 — плановых, по РЭС было 10 аварийных отключений. Все устранены в нормативные сроки, — пояснил и.о. градоначальника.