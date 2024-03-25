Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске за неделю 53 раза отключали отопление и горячую воду

За неделю в Новосибирске 53 раза отключали отопление и горячую воду. Об этом сообщили сегодня, 25 марта, в ходе аппаратного совещания в правительстве.

Источник: Прецедент

В Новосибирске за неделю 53 раза отключали отопление и горячую воду. Об этом в ходе аппаратного совещания в мэрии сообщил и.о. мэра города Олег Клемешов.

— В настоящий момент в городе действует одно плановое отключение по горячему водоснабжению и отоплению в Ленинском районе. Всего в зону отключения попали 46 объектов, планируется устранить до 20:00 часов. В течение недели имели место плановые и внеплановые отключения от энергоснабжения. По СГК их было 53: 8 аварийных, 45 — плановых, по «Горводоканалу» — 14: 5 аварийных, 9 — плановых, по РЭС было 10 аварийных отключений. Все устранены в нормативные сроки, — пояснил и.о. градоначальника.

Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирской области назвали ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков. В Новосибирской области проведут учения по пресечению террористического акта. В Новосибирске уже почти неделю ищут пропавшего 14-летнего подростка.

Максим ЩЕГОЛЬКОВ.

ЖКХ