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Начинается сезон зонтов: в Челябинской области пойдут дожди

В Челябинской области на этой неделе пойдут дожди.

Сейчас в Ричмонде: +3° 2 м/с 65% 766 мм рт. ст. +5°
Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области установится пасмурная погода, метеорологи предупреждают о снеге и дождях в течение недели.

В Златоусте, Верхнем Уфалее и Катав-Ивановске дождь пойдет уже во вторник 26 марта.

До Челябинска и Магнитогорска осадки доберутся на следующий день.

По расчетам специалистов Гидрометцентра, дневная температура воздуха с 25 по 31 марта будет колебаться от +5 до +9 градусов.

Исключением станет пятница 29 марта, когда в Челябинске температура не поднимется выше нуля, а в горнозаводской зоне в условиях минусовой температуры воздуха пойдет снег.