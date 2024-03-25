Начинается сезон зонтов: в Челябинской области пойдут дожди

В Челябинской области установится пасмурная погода, метеорологи предупреждают о снеге и дождях в течение недели.
В Златоусте, Верхнем Уфалее и Катав-Ивановске дождь пойдет уже во вторник 26 марта.
До Челябинска и Магнитогорска осадки доберутся на следующий день.
По расчетам специалистов Гидрометцентра, дневная температура воздуха с 25 по 31 марта будет колебаться от +5 до +9 градусов.
Исключением станет пятница 29 марта, когда в Челябинске температура не поднимется выше нуля, а в горнозаводской зоне в условиях минусовой температуры воздуха пойдет снег.