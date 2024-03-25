Оперативное совещание в правительстве Новосибирской области началось с минуты молчания

Напомним, 22 марта четверо вооруженных террористов ворвались в московский концертный комплекс «Крокус Сити Холл». Группа вооруженных людей расстреляла людей перед концертом группы «Пикник», а после устроили пожар. Операция по разбору завалов продолжается. В Новосибирской области 23 и 24 марта были отменены все массовые мероприятия. 24 марта в России было объявлено днем траура.