Оперативное совещание в правительстве Новосибирской области началось с минуты молчания

В правительстве Новосибирской области еженедельное оперативное совещание 25 марта начали с минуты молчания в память погибших в результате террористического акта в красногорском ТРЦ «Крокус Сити Холл».
О трагедии, унесшей жизни 137 человек, покалечившей еще 180 человек, высказался губернатор Андрей Травников.
— Это не просто терроризм, это немыслимая звериная, кровожадная жестокость, — подчеркнул глава региона.
Губернатор поблагодарил новосибирцев, не оставшихся в стороне от этой трагедии, кто искренне проявил чувство сострадания и скорби по погибшим.
Напомним, 22 марта четверо вооруженных террористов ворвались в московский концертный комплекс «Крокус Сити Холл». Группа вооруженных людей расстреляла людей перед концертом группы «Пикник», а после устроили пожар. Операция по разбору завалов продолжается. В Новосибирской области 23 и 24 марта были отменены все массовые мероприятия. 24 марта в России было объявлено днем траура.